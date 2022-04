Kryminalna Nowa Sól. Trudno uwierzyć, że naprawdę kradli te żywe zwierzęta. Wąska i nietypowa specjalizacja w kradzieżach dwójki nowosolan

Kryminalna Nowa Sól. Nietypowa specjalizacja w kradzieżach

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o włamania do ogródków działkowych oraz kradzież papug i kanarków. Rzecznik prasowa komendy informuje, że zatrzymani to mężczyźni w wieku 30 i 43 lat. Usłyszeli zarzuty i przyznali się do winy.