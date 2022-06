Wędkarz strzelał do kaczek. Przeszkadzały mu w łowieniu ryb (b)

Nowosolscy policjanci zatrzymali 58-latka, który strzelał do pływających w stawie kaczek. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Kodeks karny za to przestępstwo przewiduje karę do 3 lat pozbawienia wolności.