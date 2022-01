Dzień babci 2022 w Nowej Soli. 15 imion najbardziej popularnych i 15 imion niepowtarzalnych. Sprawdź, na której liście jest Twoja babcia

Dzień Babci 2022. Najbardziej popularne imiona żeńskie wśród babć

Dostaliśmy 140 imion kochanych babć naszych Czytelników. Za każdym podanym imieniem jest historia, często aktualna, a czasem miniona. Każda ważna dla rodziny, tej dzisiejszej i tych członków, którzy się narodzą i kiedyś dowiedzą ciekawych rzeczy o swoich prababciach.

Policzyliśmy, które imiona najczęściej wymienili nasi Czytelnicy. Na tej podstawie można stwierdzić, że należą do najbardziej popularnych. W galerii znajdziecie nie tylko listę 15 imion, ale też znaczenie.

Sprawdź, czy Twoja babcia właśnie taka jest, jak wskazuje jej imię. Ta zabawa to okazja do wspólnego świętowania Dnia Babci.