Czy siłownie napowietrzne w Nowej Soli są czynne? - pyta Czytelniczka. Zapytaliśmy o to urząd miejski. Co się okazało?

Ze względu na stan epidemii koronawirusa w kraju rząd wprowadził szereg obostrzeń, aby ograniczyć jej rozprzestrzenianie się. jednak od tygodnia zaczęło się luzowanie tych ograniczeń. Czy można poćwiczyć na siłowni plenerowej?

Luzowanie obostrzeń. Czy można iść na spacer?

Nowe przepisy, które obowiązują zostały określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Treść dokumentu dostępna jest tutaj: Rozporządzenie z 19 kwietnia.

Na przykład tam, gdzie nie jest to zabronione ze względu na suszę, można wejść do lasu.

Od 20 kwietnia możemy przemieszczać się w innych celach niż do pracy, apteki i po zakupy niezbędne do życia, również w celach rekreacyjnych.