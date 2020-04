Lubuszanin jest współautorem najnowszego serialu TVP 2. To pierwszy serial w kraju nagrywany w domach aktorów specjalnie na czas kwarantanny

Krzysztof Gureczny z Nowego Miasteczka to scenarzysta filmowy i autor książki "Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa" oraz scenariusza filmu na jej podstawie. Z kolegą Bartoszem Kuberą wymyślili pierwszy w Polsce serial na czas epidemii koronawirusa. Możliwe, że to jeden z pierwszych takich projektów na świecie.

Jak powstał pomysł serialu "Będzie dobrze kochanie"?

"A może by tak bez planu? Bez ekipy zdjęciowej? Skoro aktorzy nie mogą dojechać na plan/do studia, to niech grają z domu? Może by ich reżyserować zdalnie? Niech się sami ubierają, czeszą, malują? A może by zrobić lekki, pozytywny serial o czasach pandemii i puścić go teraz, zaraz, jeszcze w czasie jej trwania?" - relacjonuje Krzysztof Gureczny pytania, jakie sobie stawiali z przyszłym reżyserem serialu, zastanawiając się co dalej robić, kiedy branża filmowa znalazła się w bardzo trudnej sytuacji.