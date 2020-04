Burmistrz Kożuchowa zapewnia, że nie wyda spisu wyborców. Wpis w tej sprawie szybko wywołał kilkadziesiąt komentarzy i ta ilość rośnie

Paweł Jagasek przyznał, że od rana dostaje apele mieszkańców, którzy nie wyrażają zgody na to by udostępniać ich dane z peselem, adresem zamieszkania na czele. Powołując się na RODO. "Jeżeli nie będzie podstawy prawnej, jeżeli nie będzie ustawy, rozporządzeń i jasnych decyzji takich danych nie przekażemy" - podkreślił burmistrz.

"Drodzy mieszkańcy do mnie jako Burmistrza, oczywiście w nocy, dotarł również e-mail informujący, że mam dwa dni na przekazanie Poczcie Polskiej spisu wyborców" - poinformował burmistrz Paweł Jagasek po południu w czwartek, 23 kwietnia na swoim profilu na Facebooku. Burmistrz wyraził zdziwienie słowami: "Czy tak to ma wyglądać?".

Epidemia koronawirusa sprawia, że nie milkną dyskusje o tym czy, a jeśli tak, to w jaki sposób przeprowadzić wybory prezydenta Polski, zaplanowane na 10 maja 2020 r. Burmistrz Kożuchowa Paweł Jagasek zabrał głos w tej sprawie.

Nie ma mojej zgody!!!!

"Nie wyrażam zgody na udostępnienie moich danych osobowych Poczcie Polskiej". Koniec, kropka" - napisał pan Marcin.

"Nie ma mojej zgody!!!! Prawo obecnej władzy dla mnie nie istnieje!!!!" - zapewniła pani Sylwia.

Pojawił się też wpis mieszkańca, który zaapelował do burmistrza o to, by nie buntował społeczeństwa.

ZOBACZ WIDEO: "Poczta Polska musi wykonywać wszystkie usługi, które są nam zlecone"