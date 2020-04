Będzie pomoc dla lokalnych przedsiębiorców poszkodowanych przez koronawirusa. Na co mogą liczyć?

Pomoc dla przedsiębiorców. Nowosolski pakiet wsparcia

Prezydent Nowej Soli zapowiedział, że w najbliższych dniach skieruje pod obrady rady miejskiej projekt uchwały w sprawie pomocy dla przedsiębiorców;

100% zwolnienia z podatku od budynków i gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej za kwiecień bieżącego roku;

Odroczenie terminów płatności podatków od budynków i gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej za miesiące maj i czerwiec do 31 sierpnia br.;

Odroczenie terminu zapłaty opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów do 30 czerwca bieżącego roku.

- Skutek takiego zwolnienia podatkowego dla budżetu naszego miasta to zmniejszone dochody o około 2,5 miliona złotych (a co za tym idzie konieczność poszukiwania oszczędności w wydatkach, przede wszystkim inwestycyjnych), ale jestem przekonany, że bezwzględnie musimy dołożyć naszą, miejską cegiełkę do pomocy dla przedsiębiorców - podkreśla prezydent Milewski.

uchwała ma być pierwszym krokiem. - Będziemy się uważnie przyglądać temu, co się będzie dalej działo w gospodarce. Mam nadzieję, że ta pomoc w jakimś stopniu pozwoli złapać oddech nowosolskim firmom i przyczyni się do utrzymywania miejsc pracy. To taka nasza, nowosolska Solidarność przez duże „S” - podkreślił prezydent.