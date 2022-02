Atomowy bunkier, dawne lotnisko i obóz jeniecki zaledwie 35 kilometrów od Nowej Soli. Zobacz zapomnianą bazę wojskową

Chociaż oficjalnie Fliegerhorst Sprottau powstało na początku lat 30. XX wieku, jego budowa rozpoczęła się prawdopodobnie trochę wcześniej. Jednak fakt, że lotnisko funkcjonowało już w czasie I wojny światowej, nie został nigdy potwierdzony. Podobno na pobliskim poligonie w Świętoszowie (Neuhammer) w czasie I wojny światowej prowadzono ćwiczenia z użyciem aerolotów. Można więc zaryzykować stwierdzenie, że pochodziły one z lotniska w Szprotawie. Podobno też na wschód od lotniska (w kierunku Szprotawki utworzone było tzw. lotnisko-widmo z tekturowymi makietami samolotów jako kamuflaż w razie nieprzyjacielskich bombardowań.

W czasie II wojny światowej lotnisko nie miało większego znaczenia bojowego, ponieważ miało charakter polowy i szkoleniowy. Jednak pod koniec wojny przez szprotawski pas startowy przewinęły się nowoczesne jednostki latające: turboodrzutowe Me 262 Schwalbe, rakietowe Me 163 Komet i Me 163B.