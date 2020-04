Apteka dyżurna Nowa Sól 2020. Jaka apteka ma dyżur w nocy, weekendy i święta w Nowej Soli?

Czy ktoś w maju będzie chciał zasiąść w komisji wyborczej w mieście?

– Absolutnie nie widzę możliwości, żebyśmy kogokolwiek zmuszali do udziału w komisjach wyborczych – mówi prezydent Nowej Soli Jacek Milewski i dodaje, że gdyby miał podpisać dekret o odwołaniu wyborów, to by go podpisał.