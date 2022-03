Mijają dwa lata od dnia, w którym w Lubuskiem odnotowano pacjenta "zero". Tak wtedy wyglądała Nowa Sól

Koronawirus w Lubuskiem. Pacjent "zero" sprzed dwóch lat

"Pacjentem zero", czyli pierwszą osobą w Polsce, u której potwierdzono zakażenie koronawirusem, był wówczas 66-letni mieszkaniec Cybinki. Przyjechał do Polski autokarem z Niemiec.

4 marca 2020 roku Ministerstwo Zdrowia poinformowało o pierwszym przypadku zakażenia w kraju. Informacja ta szybko obiegła całą Polskę.

Już 20 marca u pacjenta wykonano potrójne badania, które potwierdziły, ze jest zdrowy i mógł wrócić do domu. Ale walka z koronawirusem dopiero się wtedy zaczęła.

Opustoszały ulice Nowej Soli i wielu innych miast. Takich widoków nigdy wcześniej nie było.

