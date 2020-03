Aktualne komunikaty z powiatu nowosolskiego w sprawie koronawirusa. Wiadomości od szkół i samorządów ważne dla mieszkańców

Senator Wadim Tyszkiewicz proponuje

- Poniższe propozycje to luźne pomysły - zapewne do przeredagowania i rozwinięcia. Tytuł pakietu jednocześnie sugeruje opozycję wobec wirusa, ale też reklamuje opozycję w sensie politycznym - napisał senator Wadim Tyszkiewicz na swoim profilu na Facebooku. Pakiet Opozycji Wobec Koronawirusa - dla osób z grupy podwyższonego ryzyka (starszych i schorowanych) senator planuje złożyć na posiedzeniu połączonych klubów.

Jeśli byłeś za granicą, nie odwiedzaj osób starszych i schorowanych. Zrób osobom starszym i schorowanym zakupy, aby nie musieli robić ich sami. Załatw za nich sprawy, które możesz załatwić. W ośrodkach opieki nad osobami starszymi i schorowanymi należy wprowadzić obowiązkowe dezynfekowanie rąk przed spotkaniem. Używaj telefonów i rozmów wideo zamiast wizyt u osób starszych i mających schorzenia. Utrzymuj jednak kontakt i wspieraj zdalnie, jeśli nie odwiedzasz swoich bliskich. Domy opieki społecznej powinny umożliwić wideorozmowy przez komputer i połączyć pacjentów z ich rodziną i znajomymi. Monitoruj na bieżąco, czy osoby opiekujące się osobami starszymi lub schorowanymi nie były ostatnio za granicą i nie są chore. Poinformuj osoby starsze, że jeśli poczują objawy grypopodobne, mają nie iść na SOR, tylko zadzwonić: do Ciebie, na infolinię NFZ odnośnie koronawirusa lub na 112. Należy wprowadzić obowiązek dla biur turystycznych, rejsowych itp. informowania pasażerów, że odradzane są podróże dla osób powyżej 70 roku życia lub ze schorzeniami. Dzięki takiemu zapisowi obowiązku, informuje się wszystkich - bez pytania, ile mają lat lub na co chorują. Należy wprowadzić priorytet obsługi osób starszych i schorowanych na poczcie, w bankach i aptekach do odwołania w celu ograniczenia czasu przebywania w tych zatłoczonych miejscach. Należy wprowadzić obowiązek rozdawania tej informacji przez lekarzy rodzinnych osobom z grupy podwyższonego ryzyka. Informowanie w TV o tych zaleceniach codziennie po (lub przed) Wiadomościach / Faktach / odpowiedniku na Polsacie, np. co 3 dzień.

Otyń

Dyrektor Zespołu Szkół w Otyniu Jarosław Suski informuje, że 12 i 13 marca szkoła będzie realizować zajęcia opiekuńczo- wychowawcze dla uczniów, którym rodzice nie będą mogli zapewnić opieki domowej. "Zajęcia te będą odbywać się zgodnie z planem lekcji. Świetlica szkolna będzie czynna według planu w dniach 12 i 13 marca. Natomiast od poniedziałku, 16 marca szkoła będzie zamknięta - podkreśla dyrektor.

Co ważne, nauczyciele ze szkoły w Otyniu przygotują lekcje dla uczniów na czas odwołanych zajęć (ćwiczenia, zadania, lektury itp.) i będą pozostawać w kontakcie on - line z uczniami w celu wyegzekwowania zadań domowych oraz ewentualnie przekazania kolejnych zadań.

- Proszę rodziców o dopilnowanie wykonania przez naszych uczniów zadań wyznaczonych na czas zamknięcia szkoły. Będzie to sposób na przygotowanie się do egzaminów ósmoklasisty, które mają odbyć się zgodnie z planem, a także na właściwą realizację podstawy programowej - podkreśla dyrektor Suski. - Podjęte przez rząd działania mają zapobiec szerzeniu się epidemii. W związku z tym apeluję do rodziców i uczniów o unikanie spotkań w dużych grupach, wyjazdów, zakupów w galeriach handlowych itp. To nie są ferie. Proszę z należytą starannością stosować się do zaleceń sanitarnych oraz na bieżąco śledzić wiadomości na Librusie.