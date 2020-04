Ach co to był za ślub... Teraz takich nie ma. Motocykliści z Nowej Soli i kapela Bajer upiększyli uroczystość

W sobotę, 14 sierpnia odbył się niezwykły ślub pana Kamila z Otynia i pani Alicji z Nowej Soli. Ponieważ pani Alicja należy do klubu motocyklowego, koleżanki i koledzy sprawili jej niespodziankę, stawiając się przed domem w Konradowie. Z kolei pan Kamil zaprosił kapelę „Bajer” z Nowej Soli. Motocykliści i muzycy upiększyli uroczystość. ZOBACZ TEŻ: Jak oszczędzić na weselu? Te sposoby pomogą ci zaoszczędzić nawet kilkanaście tysięcy złotych! Jedna żona to za mało! Ci celebryci to seryjni rozwodnicy. Ile małżeństw mają za sobą? POLECAMY: Gorzów. Ślubowanie nowych policjantów

