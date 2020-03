Z powodu przygotowania do przyjmowania pacjentów z podejrzeniem koronawirusa zmieniło się miejsce nocnej opieki zdrowotnej

W szpitalu inaczej działa SOR. Powstała też strefa identyfikacji dla osób z podejrzeniem koronawirusa. Dlatego świadczenia nocnej opieki zdrowotnej udzielane są w innym budynku.

- W związku z koniecznością przeorganizowania dostępności do świadczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego dla pacjentów z podejrzeniem zachorowania na koronawirusa (COVID - 19) oraz uruchomieniem strefy identyfikacji dla tych przypadków zmianie lokalizacji ulega gabinet nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej - poinformował Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ w Nowej Soli.

Gabinet nocnej pomocy w budynku B

Gabinet nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej znajdował się na parterze szpitala, obok Izby Przyjęć. Od piątku, 6 marca 2020 r. został przeniesiony do budynku B Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego przy ul. Chałubińskiego 1.

Kiedy korzystać z pomocy?

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. - Świadczenia te udzielane są od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18.00 do rana dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy. Pacjenci mogą kierować się po pomoc jak dotychczas do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej - informuje szpital.