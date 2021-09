Wzruszająca uroczystość w Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Nowej Soli. Co roku są łzy [ZDJĘCIA I WIDEO]

– To było w mroźną lutową noc. Kiedy od ruskich kolb zadrżały drzwi. W progu stanęła obca czerwona moc – opowiadała Danuta Cygan, prezes Koła nr 1 w Nowej Soli zielonogórskiego oddziału Związku Sybiraków. – Na stryja wskazano. Płacząc, ubierał się po powoli. Przeczuwał, że losu już nie odmieni. Wzrokiem każdego żegnał. Do dzisiaj to boli.