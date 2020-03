Wystawa pieniędzy od dziś będzie czynna w Muzeum Miejskim. Sprawdzamy, co będzie się tutaj działo do końca roku

Zbiory, które nie były pokazywane od kilkudziesięciu lat będzie można zobaczyć w Muzeum Miejskim w Nowej Soli. Do połowy maja będą prezentowane rzadko występujące banknoty. Ważnych wydarzeń w tym roku będzie więcej.

Dzisiaj, 5 marca, o godz. 17.00 w Muzeum Miejskim w Nowej Soli otwarte zostaną dwie wystawy poświęcone banknotom. – Wystawę pozyskaną z Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju o historii banknotów polskich uzupełniliśmy o naszą kolekcję – informuje dr Tomasz Andrzejewski, dyrektor muzeum.

Otwarta zostanie też druga wystawa „Banknoty naszych sąsiadów 1900 – 1945”. – Pokażemy historię pieniądza w Europie Środkowej w kontekście dramatycznych wydarzeń. Mamy bardzo ciekawe zbiory, pokażemy co się działo w systemie pieniężnym tamtych czasów i problemy, z którymi musieli się borykać ludzie, mając w obiegu ogromną ilość banknotów o różnych nominałach. Te zbiory nie były pokazywane od kilkudziesięciu lat – podkreśla dyrektor Andrzejewski. Jaką mają wartość dzisiaj dawne pieniądze? – Nie ma obaw o napad – śmieje się dyrektor muzeum. – Czasy zmieniają wartości pieniędzy. Są takie, które są dla nas bardzo cenne, bo są bardzo rzadkie. Mamy na przykład zbiór banknotów zastępczych emitowanych na terenie getta w Terezinie, na terenie obecnych Czech, a wtedy zajętej przez Niemców Czechosłowacji. To wzruszające eksponaty, które służyły do pozbawienia majątku osadzonych tam mieszkańców. Była to swoista forma eksploatacji również finansowej, a nie tylko fizyczne i psychicznej, dokonywana przez nazistów na ludności żydowskiej.

Dyrektor muzeum podkreśla, że zostaną pokazane też pieniądze unikatowych krajów, które bardzo krótko funkcjonowały, np. Ukraińska Republika Ludowa, która istniała 1917 – 1920, została zlikwidowana w wyniku wojny bolszewicko – polskiej, nazywane były karbowańcami i hrywnami. Muzeum ma unikatową kolekcję banknotów, które funkcjonowały w Rosji porewolucyjnej, radzieckiej i tzw. białej Rosji w okresie wojny domowej, 1917 – 1922.

– Mamy dużo ciekawostek. Pokażemy imperialne banknoty z czasów funkcjonowania cesarstwa rosyjskiego, austro - węgierskiego i niemieckiego. Są o tyle interesujące, że duże nominały są wielkie, bardzo ciekawie zdobione, szczególnie austrowęgierskie to jest okres secesji, więc te banknoty mają również walor artystyczny. Myślę, że to będzie dla wielu osób interesująca wystawa. Koledzy z Dusznik zaopatrzą nas w sprzęt do rozpoznawania autentyczności banknotów – opowiada dyrektor muzeum.

Noc w Muzeum pod hasłem średniowiecza – 22 maja „Dziedzictwo średniowiecza w powiecie nowosolskim” to będzie wystawa wzbogacona o zbiory z Kożuchowa oraz z muzeów w Zielonej Górze i Świdnicy. Do tego przygotowane zostaną rekonstrukcje, filmy i zdjęcia. – Pokażemy to, co dzisiaj widać ze średniowiecza w powiecie, i paradoksalnie widać bardzo dużo. To, co mnie podczas badań urzekło, to jest to, że w kościołach regionu jest bardzo dużo zabytków średniowiecznych, które są bardzo niedoceniane i bardzo cenne – informuje dr Andrzejewski.

Wystawie będzie towarzyszyć wioska średniowieczna. Będą pokazy zawodów, które występowały w średniowieczu.

Podczas nocy w muzeum będzie też akcent przyrodniczy. Zostaną pokazane nowe zdjęcia Przemysława Pulki.

Twórczość i zbiory nowosolan w Muzeum Miejskim W drugiej połowie roku pokazana zostanie wystawa dwojga nowosolan. Zobaczyć będzie można twórczość Henryka Zycha, znanego nowosolanina, który zajmował się sztuką i utrwalił na kilkudziesięciu akwarelach Nową Sól lat 70. – 80. – Pokażemy jak miasto postrzega dzisiaj kolejna nowosolska artystka Grażyna Graszka, która na tę wystawę maluje obrazy. Te dwa zestawienia będą interesujące – zapowiada dyrektor muzeum.

Pod koniec roku w Muzeum Miejskim w Nowej Soli będzie dostępna wystawa ze zbiorów kolekcjonerów nowosolskich rysunków i grafik.

Wystawa prac Eugeniusza Geta Stankiewicza Eugeniusz Józef Stankiewicz był wybitnym miedziorytnikiem i jednym z twórców polskiej szkoły plakatu. W 1959 roku 17-letni Get wziął udział w dwóch wystawach - wiosną w Zielonej Górze, a jesienią we Wschowie. Po maturze przeniósł się do Wrocławia, gdzie żył i tworzył aż do śmierci w 2011 roku.

