Wróciły nadzieje na budowę kopalni miedzi w Lubuskiem. Złoża w okolicy Nowej Soli są. Czy będzie lubuskie eldorado? Pewnie nie tak szybko

- Bogactwo lubuskiej ziemi będzie zagospodarowane. Od pamiętnego otwarcia programu wiertniczego na otworze Mozów 1 C1 w dniu 26 lutego 2013 r. minęło 7 lat, ale jak widać warto być cierpliwym i konsekwentnym – podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak, cytowana w komunikacie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Wieloletni prezydent Nowej Soli podkreśla, że kopalni za 15 miliardów złotych nie buduje się od razu. – To jest długi, złożony proces. Na dzisiaj wiemy tylko tyle, że głęboko pod ziemią (1800 metrów), w okolicach Nowej Soli są bardzo bogate złoża miedzi. To, czy będzie wydana koncesja na jej wydobycie, czy będzie budowana kopalnia, do tego jest jeszcze bardzo daleka droga – zaznacza senator Tyszkiewicz.

Poseł Jacek Kurzępa w poprzedniej kadencji sejmu prowadził parlamentarny zespół ds. wspierania inwestycji kopalnianych złóż miedzi srebra w okolicach Nowej Soli i Bytomia Odrzańskiego. – My, jako parlamentarzyści Zjednoczonej Prawicy i Prawa i Sprawiedliwości, w sposób bardzo ofensywny i dynamiczny staramy się dociec, na ile te złoża są potwierdzone i łatwe w eksploatacji, aby przede wszystkim zadbać o interes KGHM-u i we współpracy z KGHM odpowiedzieć na pytania, jak szybko można te złoża eksploatować, jaka jest ich kosztochłonność i czy partnerstwo zagraniczne, jest uzasadnione czy nie – mówi nam poseł.

Gminy wprowadzają zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego

W 2018 r. prof. Stanisław Speczik, dyrektor generalny Miedzi Copper Corp. , informował o rozpoczęciu ostatniego etapu prac dokumentujących złoże. W połowie lutego 2020 r. wiadomo, że dokumentacja geologiczna nie tylko została złożona, ale została też zatwierdzona przez ministra klimatu. Złoże jest w gminach Nowa Sól, Kolsko i Siedlisko oraz w gminach Sława w pow. wschowskim i Bojadła w pow. zielonogórskim. – Etap uzyskania koncesji eksploatacyjnej obejmuje duży zakres działań przy udziale miejscowych władz – powiedział w połowie 2018 r. prof. Speczik i zapowiedział wtedy, że do załatwienia będzie wiele zgód, m.in. wszystkich gmin na zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym.

Czy Kolsko będzie kiedyś bogatą gminą?

Henryk Matysik, wójt Kolska przyznaje, że już dostaje materiały na biurko dotyczące różnych zmian i są one akceptowane. – Kibicujemy tej inwestycji, jeśli to się ziści, to tylko zacierać ręce, bo wtedy najbiedniejsza gmina województwa lubuskiego stanie się jedną z lepiej sytuowanych, to tylko tyle i aż tyle – uważa.