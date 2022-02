Światełko dla Bohatera Armii Krajowej. Przy ratuszu w Nowym Miasteczku można było zobaczyć wielką kotwicę. Zdjęcia

W tym tygodniu w Nowym Miasteczku oddano hołd żołnierzom Armii Krajowej. 14 lutego przypada rocznica przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową.

- Oddaliśmy hołd żołnierzom, dla których największą wartością była miłość do Ojczyzny i do Wolności, bohaterom AK, bohaterom walk o wolną Polskę. Wspólnie z 16. Dolnośląską Brygadą Obrony Terytorialnej uczniowie klas mundurowych liceum ogólnokształcącego wraz z dyrekcją, nauczycielami i mieszkańcami Nowego Miasteczka włączyliśmy się do obchodów 80. rocznicy przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową, organizowanych przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej oraz Wojska Obrony Terytorialnej - czytamy w relacji szkoły.