We wtorek, 5 maja znów będzie otwarty urząd miejski w Nowej Soli dla mieszkańców. Można będzie przyjść i osobiście załatwić sprawę

- Ze względu na bezpieczeństwo prosimy, aby odwiedzać nasz urząd tylko wtedy, kiedy jest to niezbędne. Wchodząc na teren urzędu prosimy o zastosowanie środków ochrony osłaniających nos i usta - przestrzega urząd w najnowszym komunikacie.

Urząd miejski w Nowej Soli. Kiedy otwarty? Na jakich warunkach

Urząd będzie czynny w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki, w godz. 7.30-15.30, a w środy, w godz. 9.00-17.00. Znów każdy mieszkaniec będzie mógł wejść i spotkać się z pracownikiem urzędu, ale zachowując określone zasady bezpieczeństwa.

Nowe zasady, które będą obowiązywały mieszkańców

Przy wejściu do urzędu należy zdezynfekować dłonie. Środki do dezynfekcji będą dostępne przy wejściu do budynku.

Przy stanowisku będzie mogła przebywać tylko jedna osoba. Osoby towarzyszące (za wyjątkiem osób towarzyszących osobom z niepełnosprawnością, tłumaczy języka migowego, pełnomocników lub rodzica z dzieckiem) nie będą mogły podejść do stanowiska razem z osobą obsługiwaną.

Ze względu na pojedynczą obsługę klienta na stanowisku i zachowanie dystansu osób oczekujących na obsługę wewnątrz budynku, mogą pojawić się czasowe ograniczenia wpuszczania osób na teren urzędu.Kasa urzędu będzie otwarta. Wszystkie należności wobec gminy można również opłacać przez Internet na rachunki wskazane w decyzjach wymiarowych i innych dokumentach lub na rachunek bankowy Gminy Nowa Sól – Miasto nr 62 1020 5402 0000 0302 0365 3466.