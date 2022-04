W Nowej Soli i Kożuchowie powstają kolejne miejsca nauki polskiego dla uchodźców z Ukrainy [ZAPISY, TERMINY ZAJĘĆ]

Marcin Jelinek, znany społecznik i radny z gm. Kożuchów nie ukrywa zadowolenia, bo udało się zrealizować kolejny pomysł w Kożuchowie. – Nie ma rzeczy niemożliwych – podkreśla. – Oparta o wolontariat i dobrych ludzi nauka języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy jest już faktem.

Pierwsze zajęcia odbyły się w czwartek, 21 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 1 i prowadziła je Barbara Wojdat.

– Na zajęcia przyszło blisko 20 osób, co potwierdza zapotrzebowanie na naukę. Całość od nas koordynuje Barbara Augustyniak, to dzięki jej wielkiemu zaangażowaniu udało się to ogarnąć i dopiąć do końca – dodaje M. Jelinek.