W marcu minęło osiem lat, od kiedy ta kamienica w Nowej Soli stoi pusta. Jaka przyszłość czeka budynek?

Policja w Nowej Soli. Nowa i stara komenda

W Nowej Soli w marcu 2014 roku uroczyście otwarta została nowa siedziba Komendy powiatowej Policji. To budynek specjalnie wybudowany dla policji. Dawna siedziba w kamienicy została pusta. Już wtedy wyjaśniano, że to "wiekowy budynek, który pomimo zlokalizowania w centrum miasta, nie gwarantował odpowiednich warunków obsługi interesantów". Komenda Wojewódzkiej Policji informowała też, że kompleksowy remont budynku nie był uzasadniony ekonomicznie i nie było szans na gruntowną rozbudowę.

Przez lata nikt do budynku przy ul. Piłsudskiego nie wchodził. Po latach o odpowiednie zgody postarali się członkowie grupy eksploracyjnej Urbex Karolat. Kilka dni temu opublikowaliśmy galerię zdjęć, które wykonali w środku.