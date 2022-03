Trudniej być przestępcą w Nowej Soli i powiecie nowosolskim. Tutaj policjanci wykrywają sprawców częściej niż w innych powiatach

Policja w Nowej Soli. Statystyczne dane za 2021 i 2020 rok

Praca w policji to szczególny rodzaj misji, który polega na zapewnieniu bezpieczeństwa społeczeństwu oraz niesieniu pomocy innym jest przeznaczony dla odpowiedzialnych osób - informuje Komenda Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.

W policji można pełnić służbę prewencyjną, dzielnicową, kryminalną, dochodzeniowo-śledczą, pracować w ruchu drogowym lub laboratorium kryminalistycznym, należeć do policyjnych antyterrorystów, techników kryminalistyki, profilaktyków. Tutaj pracują też psycholodzy, przewodnicy psów, rzecznicy prasowi, funkcjonariusze zwalczający przestępczość gospodarczą, korupcyjną, cybernetyczną, narkotykową czy zorganizowaną. - To tylko niektóre możliwe drogi, które można obrać decydując się na służbę w szeregach Policji - informuje KWP.

Efekty pracy widać w statystykach. W ubiegłym roku w powiecie nowosolskim stwierdzono 2128 przestępstw. To 149 więcej niż rok wcześniej.

Liczba postępowań stwierdzonych w ubiegłym roku w 7 podstawowych kategoriach przestępstw kryminalnych (kradzież mienia, kradzież pojazdu, kradzież z włamaniem, rozbój i wymuszenie rozbójnicze, uszkodzenie ciała, uszkodzenie mienia, bójka i pobicie) to 528.

Wykrywalność przestępstw w ubiegłym roku i poprzednim była na podobnym poziomie, ok. 75 procent. To powyżej średniej lubuskiej, która wynosi 72,3 proc.