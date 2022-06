W lesie 40 km od Nowej Soli ukryte są obiekty jak science-fiction. Tajemnica fabryki pod Nowogrodem skrywa straszną tajemnicę | NOWE ZDJĘCIA

Krzystkowice - miejscowość, która nie istnieje

Jeśli macie pod ręką tradycyjną mapę, to do Krzystkowic nie dojedziecie. Bo na mapie taka miejscowość oficjalnie od dawna nie istnieje. Mimo to związane z nią legendy są żywe po dziś dzień. A jak wiadomo w każdej legendzie jest ziarno prawdy. Możemy wam jednak zdradzić, że Krzystkowice to obecnie zachodnia część Nowogrodu Bobrzańskiego (pow. zielonogórski). Z miejscem tym wiąże się wiele tajemnic, także mrocznych, bowiem zginęło tu bardzo dużo ludzi. I to właśnie tu, przy drodze wojewódzkiej nr 289, znajdują się pozostałości po ogromnym kompleksie, na którego terenie można dostrzec konstrukcje rodem z filmów science-fiction. To nie tylko potężne silosy, ale również wpływające na wyobraźnie tzw. pochylnie...

Tak dziś wygląda dawna fabryka amunicji w Krzystkowicach - NOWE ZDJĘCIA: