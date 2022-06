Na drogach powiatu nowosolskiego. Są pieniądze na nową ścieżkę rowerową. Będzie otwarte spotkanie w tej sprawie

- Bardzo się cieszę ze ścieżki, która będzie biegła z Bytomia Odrzańskiego na Tarnów Bycki, a następnie przez łąki do Kiełcza, żeby wzdłuż wałów dotrzeć do Starej Wsi i dalej do Nowej Soli. W sumie powstanie ponad dziesięć kilometrów profesjonalnej, bezpiecznej ścieżki rowerowej. Dla nas bytomian to rewelacyjna wiadomość. Rowerowa trasa łącząca miasto i dwie gminy wiejską i bytomską to ogromna inwestycja w rozwój turystyczny i gospodarczy - zachwala radny.