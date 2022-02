W kinie Odra w Nowej Soli często działo się coś przełomowego w lutym. Czy tym razem też tak będzie?

Kino Odra w Nowej Soli. Z historii miejsca

- Kilkakrotnie poszczególni mieszkańcy Nowej Soli apelowali do Filmu Polskiego, w tej czy innej gazecie, o uruchomienie kina stałego (...) Film Polski swoimi wozami objazdowymi wpada od czasu do czasu do Nowej Soli, ale jest to tylko przysłowiowa kropla w morzu" - można było przeczytać w lipcu 1947 roku w Trybunie Dolnośląskiej.

Ta sama gazeta w grudniu 1947 roku doniosła, że dzięki staraniom Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej zostanie uruchomione w Nowej Soli stałe kino, co, jak podkreślono, mieszkańcy przyjęli z radością.

Jak wiemy, kino zostało otwarte w przedwojennej restauracji, w której była duża sala ze sceną.

Gorszy czas nastał w połowie lutego 2011 roku, kiedy okazało się, że jeszcze na ostatnie pół roku czynsz wyniesie tyle, że kino Odra będzie mogło puszczać ostatnie seanse. Wrocławska spółka Odra Film, do której należało kino przechodziła restrukturyzację i sprzedawała część swoich kin.