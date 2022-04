Uroczyste ślubowanie w Kożuchowie. Stopień kadeta i starszego kadeta otrzymało ponad 40 uczniów ZSP nr 5

W piątek, 22 kwietnia w Zespole szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Kożuchowie odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas mundurowych. - Ślubowanie i promocja kadetów z klas z innowacją wojskową jest jednym z ważniejszych wydarzeń w "Piątce" - informuje szkoła.

- Mam nadzieję, że słowa przysięgi zostaną z wami do końca życia. Noszenie munduru i reprezentowanie szkoły to zaszczyt, ale też obowiązek - mówiła do młodzieży dyrektor ZSP nr 5 Irena Szwarc.