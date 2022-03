Szkoły w Nowej Soli. Nikt z klasy nie powiedział "beze mnie". Liceum im. Baczyńskiego zostało w specjalny sposób wyróżnione przez Sybiraków

Nietypowa lekcja patriotyzmu odbyła się w Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Nowej Soli w czwartek. Koło nr 1 Związku Sybiraków w Nowej Soli, Oddział w Zielonej Górze przekazało szkole swój sztandar.

– Przekazaliśmy sztandar młodszym. Mieliśmy go chyba od 1994 roku – mówi prezes koła Danuta Cygan. – Nie ma noszących. Chyba najlepsze miejsce, jakie mogliśmy znaleźć, to liceum ogólnokształcące. Podobała mi się ceremonia. Było wzruszenie, szczególnie łezka się zakręciła chorążemu naszego sztandaru. Tyle razy byliśmy ze sztandarem w różnych miejscach i odprowadzaliśmy ludzi na rożne miejsca. To przekazanie się odczuło.