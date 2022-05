Szkoły w Nowej Soli. Jak wjechać na wózku do gabinetu pedagoga czy logopedy, kiedy ma stare, wąskie drzwi?

Zastanawialiście się kiedyś, jak byście włączyli światło na siedząco, gdyby nie było możliwości, aby wstać? Uczeń na wózku nie włączy ręką światła, ani go nie zgasi. Nie wjedzie do gabinetu logopedy, czy pedagoga. W dwóch szkołach w Nowej Soli zaplanowano inwestycje, które mają to zmienić.

Szkoły w Nowej Soli. Będą inwestycje w SP nr 2

Od lat co raz robi się w instytucjach publicznych, aby były one przyjazne dla osób z niepełnosprawnościami. Ale wciąż potrzeba jeszcze dużo do zrobienia. W Szkole Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej z Oddziałami Integracyjnymi w Nowej Soli przy ul. Gimnazjalnej 11 zaplanowana została część projektu „Dostępna Szkoła-Nowa Sól”. Standardy architektoniczne szkoły mają być dostosowane do Modelu Dostępnej Szkoły. Prace będą dotyczyły takich pomieszczeń jak: świetlica szkolna, sala rewalidacyjna, gabinet pedagoga,

toaleta, gabinet profilaktyki zdrowotnej i logopedy. istniejące drzwi mają być zdemontowane. Wstawione zostaną nowe i szersze.

W kilku salach będą przeróbki instalacji elektrycznej polegającej m.in. na zmianie wysokości włączników oświetlenia.

Będą też prace w holu szkoły i na stołówce.