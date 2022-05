Nie oderwiesz się od tych zdjęć! W Nowej Soli wystąpiło ponad 500 tancerzy. To był finał Lubuskich Konfrontacji Artystycznych [GALERIA]

Lubuskie Konfrontacje Artystyczne - taniec. Finał w Nowej Soli

Lubuskie Konfrontacje Artystyczne - taniec. Wyniki

w kategorii B (hip hop i jego odmiany, new style, dancehall, disco dance)

Lubuskie Konfrontacje Artystyczne - taniec. Skład rady artystycznej

Rada Artystyczna pracowała w składzie:

Emily Wong-Adryańczyk

Dominik Kupka

Łukasz Kukulski

Emily Wong-Adryańczyk

absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Poznaniu. Po ukończeniu szkoły wyjechała do Nowego Jorku by studiować m. in. w Jose Limon Dance Foundation - Professional Studies Program. Od 2015 roku wiązana z Polskim Teatrem Tańca, gdzie występuje w kreacjach znanych choroegrafów jak: Ohad Naharin, Jo Strømgren, Jacek Przybyłowicz, Maciej Kuźmiński, Yoshiko Waki, Iwona Pasińska.