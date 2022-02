Święto Matki Bożej Gromnicznej w Nowej Soli. O której, w którym kościele będzie odprawiona msza?

We wtorek, 2 lutego przypada Święto Ofiarowania Pańskiego, zwane Świętem Matki Bożej Gromnicznej oraz Dzień Życia Konsekrowanego.

- Życie konsekrowane polega na doskonalszym oddaniu się Chrystusowi. Dokonuje się to najczęściej poprzez złożenie ślubów zobowiązujących do zachowania tzw. rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa - informuje kuria Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej na swoim portalu. - Aktualnie w diecezji pracuje około 180 sióstr z 24 żeńskich zgromadzeń zakonnych oraz 93 zakonników z 10 zgromadzeń męskich. Kilka kobiet podjęło indywidualne życie konsekrowane poprzez włączenie do stanu dziewic lub wdów.