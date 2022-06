Śmierć Jasia cztery lata temu wstrząsnęła nie tylko Nową Solą. Jest możliwe że tę zagadkę uda się rozwiązać

To był 18 czerwca 2018 roku, do redakcji gazety lubskiej zadzwonił czytelnik, który wieczorem widział mnóstwo policji nad Odrą w Nowej Soli. Stwierdził, że musiało się stać coś poważnego. I tak było. Najpierw okazało się, że w torbie od wózka dziecięcego płynęło zawinięte ciało noworodka. Pakunek zauważył wędkarz. Potem dopiero prokuratura ujawniła, że był to chłopczyk. Urodził się w ósmym miesiącu ciąży. Miał przebite ostrym narzędziem gardło oraz kilkanaście ran kłutych na ciele.

Śledczy nadali noworodkowi imię Jaś. Został pochowany 6 września 2018 r. na cmentarzu w Otyniu koło Nowej Soli. Na maleńkiej trumience był napis „Chłopczyk Jasiu”.

Działania poszukiwawcze były prowadzone na szeroką skalę. Przesłuchano kilkuset świadków. Przeprowadzono badania genetyczne DNA i porównano je z profilami kilkudziesięciu kobiet, które w 2018 roku były w ciąży i według ustaleń w tym czasie powinny urodzić dziecko. Niestety, nie ustalono sprawcy tego czynu i w związku z tym śledztwo umorzono w 2020 roku z powodu niewykrycia.