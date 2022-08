Sława. Kolorowy korowód, Dawid Kwiatkowski i Felicjan Andrzejczak. Działo się w sobotę na Dniach Sławy!

Dni Sławy to zawsze wielkie wydarzenie. Do urokliwego miasteczka zjeżdżają na to wydarzenie nie tylko turyści, ale też mieszkańcy sąsiednich lubuskich gmin. Program jak zawsze jest ciekawy, a malownicze widoki napawają zachwytem.

Tegoroczna edycja Dni Sławy rozpoczęła się w piątek 5 sierpnia. Na sobotę zaplanowano natomiast największe atrakcje. Po południu odbył się kolorowy korowód połączony z paradą motoycklową, a później scena należała do znanych Lubuszan. Najpierw wystąpił Felicjan Andrzejczak, a później Dawid Kwiatkowski.

Publiczność była pod wrażeniem występów swoich idoli, a po koncertach chętnie się z nimi fotografowali.

Zobaczcie zdjęcia z tego wydarzenia!