- Ryzykujemy. Ale to nie jest przymus. To służba ochotnicza - mówi Tomasz Kuncik, który z uczniami należy do Wojsk Obrony Terytorialnej

– Przychodzą osoby, które chcą być w strukturach. Ryzykują. Ale to nie jest przymus. To służba ochotnicza – mówi o Wojskowej Obronie Terytorialnej Tomasz Kuncik, który jest zastępcą dowódcy kompanii WOT we Wrocławiu i nauczycielem w Zespole Szkół nr w Nowym Miasteczku.