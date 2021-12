Przejmująca minuta ku pamięci zmarłych strażaków. Nagrania pokazali strażacy OSP z powiatu nowosolskiego. W żałobie wszystkie jednostki

Tragedia w OSP Czernikowo. Minuta dla druhów z Czernikowa

Tragiczny wypadek OSP w Czernikowie

Do tragicznego wypadku doszło w czwartek rano, 2 grudnia. Pojazd ratowniczo-gaśniczy OSP Czernikowo w drodze na akcję zderzył się z tirem. Samochodem OSP jechało pięcioro druhów OSP Czernikowo. W wyniku zderzenia, dwoje strażaków poniosło śmierć, a trzech zostało rannych. Dwóch rannych druhów to strażacy PSP.

To miała być zwykła akcja - strażacy z OSP Czernikowo nad ranem zostali wezwani do palącej się sadzy w kominie w miejscowości Liciszewy - relacjonują dziennikarze Dziennika Toruńskiego - Nowości. Żeby dojechać na miejsce ze swojej remizy w centrum wsi, musieli pokonać krajową "dziesiątkę". To właśnie tam doszło do zderzenia z tirem. Dla Jana, który siedział za kierownicą oraz siedzącej obok 29-letniej Eweliny było to ostatnie wezwanie. Oboje zginęli na miejscu. Trójka ich kolegów jadących tym samym wozem też została poszkodowana, ale ich życiu nic nie grozi.