Przegląd prasy 27.09.2021 Nowa Sól, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Nowej Soli

Jak zwykle ciekawa i perfekcyjnie zorganizowana wycieczka rowerowa - ocenia Daniel Kołtun. Pozytywnych opinii jest znacznie więcej. Uczestnikom rajdu organizowanego w ramach tegorocznej edycji Święta Bzów ta wyprawa bardzo się podobała.

To było niebezpieczne miejsce w Bytomiu Odrzańskim tuż obok szkoły. Dawny kościół ewangelicki miał zawalony dach. Zmienił się nie do poznania. Teraz to perełka. Ale jeszcze brakuje trochę czasu i pracy do całkowitego zakończenia inwestycji. Mimo to, pierwsi chętni, a tych nie brakowało, mogli zobaczyć miejsce od środka.