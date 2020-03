Proboszczowie nowosolskich parafii podpowiadają jak się modlić, kiedy nie można iść do kościoła

W związku ze stanem epidemii koronawirusa biskup diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Tadeusz Lityński zarządził, że wszyscy wierni mogą skorzystać z dyspensy od obowiązku uczestniczenia we mszy św. niedzielnej i w święta nakazane do odwołania. Mają być odwołane nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali odprawiane publicznie w kościołach. "Wierni są proszeni, aby nabożeństwa te odprawiali indywidualnie lub w rodzinach, bądź też uczestniczyli w nich przez środki społecznego przekazu" - czytamy w zarządzeniu ks. biskupa.

- Bardzo proszę, aby w każdą niedzielę zgromadzić wszystkich domowników, ubrać się odświętnie, wybrać konkretną godzinę transmisji mszy świętej, na stole nakrytym białym obrusem ustawić krzyż, położyć Pismo Święte (otwarte na niedzielnej ewangelii), zapalić świece i tak jak w kościele uczestniczyć we mszy świętej, zachowując wszystkie postawy jak w liturgii: stojąca, siedząca, klęcząca - wyjaśnił wiernym ks. proboszcz parafii pw. św. Józefa w Nowej Soli Krzysztof Kocz, w ogłoszeniach duszpasterskich.

Transmisje modlitw z kościoła św. Michała Archanioła

W dni powszednie msze są o godz. 8.00 i 18.00. Po mszy porannej okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu do godz. 9.00; o godz. 17.30 - różaniec, godz. 15.00 - Godzina Miłosierdzia przed Najświętszym Sakramentem; Droga Krzyżowa w piątek o 8.30 i 17.30; Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 17.00.

Modlitwy transmitowane są na profilu parafii na Facebooku.

- Prosimy o modlitwę rodzinną w domu, wszyscy domownicy z dziećmi, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i wieczorem różaniec.

Śpiewamy / odmawiamy także modlitwę błagalną – suplikację: Święty Boże, Święty mocny, Święty a Nieśmiertelny - prosi ks. Andrzej Oczachowski, proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła w ogłoszeniach duszpasterskich.