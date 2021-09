Powiatowo-gminne dożynki w Łupicach. To była największa impreza dożynkowa w okolicy

Dożynki 2021. Największa impreza dożynkowa w okolicy

W niedzielę, 29 sierpnia we wsi Łupice w gminie Sława odbyły się dożynki powiatowo-gminne. To była największa impreza dożynkowa w okolicy Nowej Soli. Powiatowe święto plonów w tym roku w powiecie nowosolskim nie odbyło się. Film z wydarzenia przygotowała mieszkanka gminy pani Ilona. Jeśli nie mieliście okazji być na święcie, lub byliście i chcecie zobaczyć, czy was też widać, zapraszamy do oglądania.