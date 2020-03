Od poniedziałku SOS-W w Nowej Soli będzie nieczynny jak inne szkoły. Stało się to po proteście rodzica

Nowosolanin w czwartek rano powiadomił redakcję Gazety Lubuskiej o tym, że Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ma być czynny, jak inne tego typu placówki w kraju, kiedy zamykane są szkoły, przedszkola i żłobki. Przyznał, że wie, że taka jest decyzja ministra edukacji, ale uważa, że powinno być inaczej. – U nas działa szkoła podstawowa i przedszkole, jest też internat. Czynna jest stołówka, do której przychodzą osoby z całego miasta. To jest duże skupisko ludzkie. Czy wszędzie jest zagrożenie, a u nas nie ma? Dlaczego nasze dzieci mają być narażone na wirusa? – zapytał nowosolanin i podkreślił, że uczniami nowosolskiego SOS-W są dzieci z całego powiatu.

Jest decyzja w sprawie SOS-W w Nowej Soli

- Starosta Nowosolski Iwona Brzozowska podjęła decyzje o zawieszeniu do odwołania zajęć dydaktyczno-opiekuńczych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowej Soli - poinformowała w czwartek po południu Anna Chyła, rzecznik prasowa starostwa.

- Szkoda, że trzeba było temat nagłośnić, żeby coś zrobiono - podsumował rodzic, który o sprawie powiadomił redakcję GL. - Niemniej dziękuję za zajęcie się tematem.

W piątek, 13 marca dyrektor ośrodka Jolanta Kaczkiełło-Ostrowska powiadomiła poprzez Facebooka, że w związku z istniejącym zagrożeniem dotyczącym rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów i wychowanków SOS-W od 16 marca do 25 marca zajęcia edukacyjno- wychowawcze są odwołane. - Bardzo proszę, aby uczniowie spędzali ten czas w domach, to nie jest czas wolny, lecz czas kwarantanny - podkreśliła szefowa ośrodka.