O przebudowie wilii właściciela fabryki nici Johanna Dawida Gruschwitza rozmawiano w środę w Warszawie. Kiedy będą mogły ruszyć prace?

- To wielkie wyzwanie, zarówno dla strony rządowej, jak i samorządowej - napisała o planie przebudowy wilii Johanna Dawida Gruschwitza Beata Kulczycka, naczelnik wydziału integracji europejskiej i promocji w urzędzie miejskim, na swoim profilu na Facebooku. - Przebudowa tej zabytkowej willi ma kosztować ponad 23 mln zł. Potwierdza to opracowana na zlecenie miasta dokumentacja projektowa wraz z kosztorysem.

Beata Kulczycka podkreśliła, że realne plany inwestycyjne to lata 2022 - 2024.