Nowa Sól: policjanci ruszyli w pościg za niebezpiecznym kierowcą. Był pod wpływem narkotyków. Zatrzymały go dopiero policyjne strzały!

Do zdarzenia doszło w czwartek 25 listopada, w godzinach nocnych. To właśnie wtedy oficer dyżurny nowosolskiej jednostki otrzymał informację o agresywnym mężczyźnie, który na strefie przemysłowej rzuca kamieniami w ciężarówkę, w której zamknął się zgłaszający.

- Policjanci pilnie pojechali na miejsce zdarzenia. Na widok radiowozu napastnik zaczął uciekać. Stwarzając jednocześnie bezpośrednie niebezpieczeństwo dla osoby postronnej, mundurowi dali mu sygnały do zatrzymania pojazdu. Kierujący nie miał jednak zamiaru go zatrzymać. Gdy rozpoczął się pościg, nadal nie reagował na sygnały świetlne i dźwiękowe. Chcąc zapobiec dalszej ucieczce, jeden z policjantów zmuszony był do wykorzystania broni służbowej - informuje podinsp. Marcin Maludy, rzecznik lubuskich policjantów.