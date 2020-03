Nie żyje lubiany przez uczniów nauczyciel geografii Mieczysław Lewandowski.Ostatnie lata życia spędził w Domu Pomocy Społecznej w Kożuchowie

Mieczysław Lewandowski był nauczycielem geografii w Szkole Podstawowej nr 1 Nowej Soli. Zmarł 16 marca 2020 roku. W listopadzie skończyłby 90 lat.

- Był nauczycielem nietuzinkowym. Od razu było widać, że ma zupełnie inne podejście do uczniów. Miał w sobie coś, co powodowało, że od razu jako młodzież go polubiliśmy. Był osobą, której nie dało się nie lubić – opowiada Andrzej Petreczko. – Wszyscy go lubili, nie znam osoby, która mogłaby coś negatywnego o nim powiedzieć. Naprawdę trzeba go było nieźle zdenerwować, żeby postawił dwóję, wtedy jedynek nie było.

Świetnie władał językiem niemieckim

Rodzinę pana Andrzeja i pana Mieczysława połączyła pewna historia. – W 1989 roku z młodzieżą pojechałem na dwutygodniowy wypoczynek do Belgii na zaproszenie stowarzyszenia rodzin belgijskich, którzy chcieli pomóc Polakom. Byli oni zaprzyjaźnieni z parafią pw. św. Antoniego, a ja byłem tam ministrantem i przez ówczesnego proboszcza zostałem wpisany na ten wyjazd – opowiada pan Andrzej. – To były piękne wakacje. Spaliśmy u rodzin belgijskich. Z rodziną, która mnie przygarnęła, po tych wakacjach utrzymywaliśmy kontakt. Kiedy dowiedziałem się, że oni przyjadą, zapytałem pana Mieczysława czy mógłby nam towarzyszyć, nie miałem obaw, żeby go o to poprosić. Zrobiłem to bez wahania. Zgodził się, bo takim był właśnie dobrym i ciepłym człowiekiem. Belgowie często nas w Polsce odwiedzali, a pan Lewandowski został tłumaczem naszych rodzin. Bardzo dobrze władał językiem niemieckim.