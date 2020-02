Żeglarz Alfred Gąsior odszedł na wieczną wachtę. Ceremonię pogrzebową przy ul. Piaskowej zakończyły szanty [ZDJĘCIA]

To bardzo oczekiwany bus. Ucieszył niepełnosprawnych

- To będzie jedno z najbardziej „zapracowanych” aut w powiecie nowosolskim - mówi o nowym busie dla Warsztatu Terapii Zajęciowej rzecznik starostwa Anna Chyła. Będzie dowozić ok. 30 uczestników z powiatu na zajęcia do Nowej Soli, a później do domów.