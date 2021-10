Najlepsze salony fryzjerskie w Nowej Soli. Kogo polecają klientki? Zobacz TOP 10

Fryzjer Nowa Sól. TOP 10 salonów fryzjerskich w Nowej Soli

To zestawienie zmienia się co kilka miesięcy. Zależy od opinii klientek, które po wyjściu z salonu decydują się ocenić pracę fryzjerów w Google. Na tej podstawie przygotowaliśmy TOP 10. To dziesięć miejsc najczęściej polecanych przez mieszkanki Nowej Soli i okolicy. Zobacz w galerii, kogo polecają zadowolone klientki.