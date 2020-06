Ma Nowe Miasteczko, ma też Otyń. To miejsce, w którym można zostawić nakrętki plastikowe. Posłużą do szczytnych celów

Metalowe serce stanęło przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Otyniu. - Z pewnością wielu z was ma w domu zapasy takich zakrętek i nie wie, co z nimi zrobić. Wystarczy wrzucić je do naszego pojemnika, a my zrobimy z nich użytek. Celem zbiórki jest wspieranie akcji charytatywnych oraz działań na rzecz ochrony środowiska - informują strażacy ochotnicy.

Pomysł podoba się mieszkańcom Otynia

- Takie cudo powinno być w każdej miejscowości - skomentowała informację strażaków pani Dominika. Wiele osób zapowiedziało, że przyniesie nakrętki.

- Największe podziękowania dla was. Jak mało kto angażujecie się w pomoc innym, która daleko wykracza poza normalne obowiązki. Takie zacne inicjatywy zawsze chętnie wspieramy - zapewnił na Facebooku pan Łukasz.

Czerwone serca w Nowym Miasteczku i Sulechowie

Pierwsze takie miejsce pojawiło się w powiecie nowosolskim w ubiegłym roku w Nowym Miasteczku. Było pierwsze w województwie lubuskim.