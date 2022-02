Książka z Nowej Soli uhonorowana na gali Lubuskich Wawrzynów. Zobacz zdjęcia z najważniejszego konkursu dla lubuskich pisarzy

Wawrzyny w Zielonej Górze. Najważniejsze nagrody przyznane

O tym, że przyznanie Wawrzynów to uroczystość, która jest świętem tych, co piszą, wydają, a także tych, co czytają oraz to ukłon dla środowiska literackiego i naukowego, mówił dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Andrzej Buck. Można było usłyszeć także, że Wawrzyny Lubuskie mają rangę ogólnopolską i jest to jeden z niewielu konkursów, w których zwycięzcy otrzymują nagrody finansowe.