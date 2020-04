Koronawirus w powiecie nowosolskim. Stan na koniec dnia, we wtorek, 21 kwietnia. Ilu mamy zakażonych, ozdrowieńców i ile było mandatów?

We wtorek, 21 kwietnia późnym popołudniem Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnym tego przypadku zakażenia koronawirusem w województwie lubuskim. Łącznie tego dnia przybyły dwie pacjentki, jedna z Zielonej Góry, druga z powiatu żagańskiego. To daje 83 zakażonych (w tym ozdrowieńców) W powiecie nowosolskim jest nadal osiem przypadków zakażenia, w tym są trzy osoby uznane za ozdrowieńców.

Koronawirus w powiecie nowosolskim. Mandaty i wnioski do sądu

– W poniedziałek policjanci z komendy powiatowej policji w Nowej Soli skierowali do sądu cztery wnioski w sprawach mieszkańców. Były też dwa pouczenia – poinformowała we wtorek mł. asp. Renata Dąbrowicz-Kozłowska, oficer prasowa KPP Nowa Sól.

Tym razem tylko jeden wniosek dotyczył braku maseczki i odmowy przyjęcia mandatu z tego powodu. Pozostałe dotyczyły innych wykroczeń. Policjanci w Kożuchowie przyłapali mieszkańców na spożywaniu alkoholu w miejscu publicznym i zaśmiecanie terenu. To dwa wykroczenia w jednym czasie.