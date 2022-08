- Jeżeli istnieją anioły, to był nim Andrzej - przyznają członkowie Nowosolskiej Paczki. Ostatnie pożegnanie będzie w czwartek w Nowej Soli

– Tego dnia, kiedy Andrzej miał wylew, śledziłem jego relację, którą prowadził na żywo na Facebooku. Zanim dojechał do domu, brał udział w rywalizacji miast o tytuł Rowerowej Stolicy Polski. Kręcił kilometry dla Zielonej Góry – opowiada Marek Szymendera z Nowosolskiej Paczki. Widzieli się dzień wcześniej. Okazało się, że ostatni raz. Andrzej Jagodziński uwielbiał jazdę na rowerze. Zaangażował się w akcję, którą sam też promował na Facebooku. To był wtedy początek zabawy miast. A zdążył wykręcić tyle kilometrów, że w rankingu uczestników zajął dziesiąte miejsce. Nagrodę odebrała żona z córką.

Nie żyje Andrzej Jagodziński

Jazda rowerowa zajmowała tylko część jego czasu. Brał udział we wszystkich akcjach pomocowych stowarzyszenia Nowosolska Paczka, którego był aktywnym członkiem.

– Odszedł do Naszego Pana nasz Przyjaciel, członek komisji rewizyjnej, człowiek o dużym i pięknym sercu Andrzej Jagodziński. Jeżeli istnieją anioły, to był nim Andrzej. Andrzejku, do zobaczenia – tymi słowami pożegnali przyjaciela członkowie stowarzyszenia.