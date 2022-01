Jeden z najbardziej popularnych polskich artystów Seweryn Krajewski obchodzi 75. urodziny. Artysta urodził się w Nowej Soli

Seweryn Krajewski. Jeden z najbardziej znanych mieszkańców Nowej Soli

Seweryn Krajewski to popularny piosenkarz i kompozytor. Należał do czołowych zespołów big beatowych w Polsce, takich jak: Błękitni, Złote Struny, Czerwono - Czarni i Czerwone Gitary. Urodził się 3 stycznia 1947 roku w Nowej Soli. W lubuskiej miejscowości mieszkał krótko. W 1949 roku rodzina Krajewskich wyprowadziła się do Sopotu. To właśnie w Trójmieście artysta skończył szkołę muzyczną pierwszego stopnia i Liceum Muzyczne. Już wtedy zaczął występować na scenie.