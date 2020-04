Ile osób jest zakażonych koronawirusem w powiecie nowosolskim? Lubuski Urząd Wojewódzki podał nowe dane dotyczące okolic Nowej Soli

Lubuski Urząd Wojewódzki podał w porannym komunikacie 9 kwietnia, że przebyły dwie osoby zakażone koronawirusem w województwie. Obie pochodzą z powiatu nowosolskiego. Z komunikatu wieczornego wydanego przez LUW, wynika, że w ciągu 9 kwietnia przybyła kolejna osoba zakażona koronawirusem. Pochodzi z Zielonej Góry. Zatem, 9 kwietnia, o godzinie 18.00 liczba osób z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem w powiecie nowosolskim wynosi 8. Ponadto 23 osoby objęte są kwarantanną domową. Pod nadzorem epidemiologicznym pozostają 24 osoby. Kwarantanną po przekroczeniu granicy objętych jest 395 osób. 4 osoby pozostają w kwarantannie w miejscu do tego wyznaczonym poza swoim miejscem zamieszkania. Dane w czwartek, 9 kwietnia podała starosta Iwona Brzozowska.

Koronawirus i bezpieczństwo. Mandaty i wnioski do sądu w powiecie nowosolskim

W środę, 8 kwietnia policjanci skierowali sześć wniosków do sądu. To oznacza, że sześć osób odmówiło przyjęcia mandatu za nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa związanych z koronawirusem. Funkcjonariusze wystawili jeden mandat. Było też jedno pouczenie.

Natomiast we wtorek, 7 kwietnia – cztery osoby odmówiły przyjęcia mandatu, a dwie przyjęły.