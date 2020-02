Czy w mieście powstaną dwa nieduże centra handlowe? Firma, która prowadzi parki handlowe kupiła w Nowej Soli trzecią działkę

- Sprzedaliśmy w drodze przetargu nieograniczonego działkę 1,2 hektara tuż obok ronda doktora Pietka za kwotę 5.250.000 złotych (cena wywoławcza była ustalona na 2.365.000 złotych) - poinformował prezydent Nowej Soli Jacek Milewski.

Kto kupił działkę w pobliżu komendy policji w Nowej Soli?

Prezydent Milewski poinformował też, że w przetargu wzięło udział dwóch oferentów. Wygrała firma Saller Group z Wrocławia. Będzie to trzecia działka tej firmy w Nowej Soli.

Saller prowadzi centrum handlowe obok Kauflandu i w ubiegłym roku kupiło działkę na przeciwko urzędu skarbowego. - Projektowanie parku handlowego na tej działce dobiega końca. Wszystko wskazuje na to, ze prace ruszą w najbliższym czasie - zapowiedział prezydent.

Jacek Milewski podkreślił, że sprzedaż działki przy rondzie Pietka to dobra wiadomość dla skarbnika miasta Izabeli Piasty. - Rozpoczęliśmy realizację tegorocznego planu dochodów. To bardzo cieszy - podsumował.