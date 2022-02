Co się stało 28 stycznia wieczorem na parkingu w pobliżu ośrodka sportu w Nowej Soli? Policja przesłała oświadczenie

– Dlaczego do jednego mieszkańca przyjechało siedem radiowozów? – pytała partnerka mężczyzny, który 28 stycznia 2022 roku, wieczorem miał skręcić w ulicę, w którą nie powinien, co widzieli policjanci i podjęli interwencję na parkingu, na którym zaparkował. Nowosolanin po pracy umówił się na tenisa w hali sportowej w centrum miasta.

– Miał dokumenty w bagażniku w plecaku. Jak wysiadł, doszło do wymiany zdań – relacjonowała nowosolanka. – Gazem go spsikali. Pewnie się bronił. Skopali go. W szpitalu przeszedł operację. Najpierw był jeden radiowóz. A potem siedem. Do jednego człowieka aż tyle?